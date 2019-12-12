PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Контракт на транзит газа будет подписан до конца года – Зеленский

Украина и Россия подпишут долгосрочный контракт о транзите российского газа через нашу страну после 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский.

Контракт на транзит газа будет подписан до конца года – Зеленский

Киев настроен подписать с Россией долгосрочный контракт о транзите российского газа через Украину, заявил президент Владимир Зеленский.

– У нас очень высокая вероятность, что контракт на транзит газа будет подписан до конца года. Мы об этом говорили и во время встречи нормандской четверки, и тет-а-тет с президентом РФ. Мы все настроены, чтобы подписать контракт (о транспортировке газа. – Ред.).

Я думаю, что мы сойдемся на контракте на 10 лет. Я уверен, что мы подпишем большой договор о транзите. Это будет чисто экономический вопрос, не политический контракт. Европе это также выгодно, – заявил украинский лидер в эфире программы Право на власть.

Фото: Dreamstime

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Володимир Зеленський
Зеленский ответил Путину на “Сребреницу”: Резни на Донбассе не будет
Зеленский анонсировал повышение пенсий – кому и насколько повысят
Зеленский анонсировал повышение пенсий – кому и насколько повысят
Контракт на транзит газа будет подписан до конца года – Зеленский
Контракт на транзит газа будет подписан до конца года – Зеленский
Будет три этапа освобождения удерживаемых лиц – президент
Будет три этапа освобождения удерживаемых лиц – президент
Зеленский: Если будет стена с Донбассом – мы потеряем эту территорию
Зеленский: Если будет стена с Донбассом – мы потеряем эту территорию
Будет сложно, но Минские соглашения нужно менять – Зеленский
Будет сложно, но Минские соглашения нужно менять – Зеленский
Зеленский объяснил, почему пожал руку Путину
Зеленский объяснил, почему пожал руку Путину
Версия убийства Шеремета нас шокировала – Украинская правда
Версия убийства Шеремета нас шокировала – Украинская правда
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка