Контракт на транзит газа будет подписан до конца года – Зеленский

Украина и Россия подпишут долгосрочный контракт о транзите российского газа через нашу страну после 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский.

Киев настроен подписать с Россией долгосрочный контракт о транзите российского газа через Украину, заявил президент Владимир Зеленский.

– У нас очень высокая вероятность, что контракт на транзит газа будет подписан до конца года. Мы об этом говорили и во время встречи нормандской четверки, и тет-а-тет с президентом РФ. Мы все настроены, чтобы подписать контракт (о транспортировке газа. – Ред.).

Я думаю, что мы сойдемся на контракте на 10 лет. Я уверен, что мы подпишем большой договор о транзите. Это будет чисто экономический вопрос, не политический контракт. Европе это также выгодно, – заявил украинский лидер в эфире программы Право на власть.