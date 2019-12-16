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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Никаких договоренностей с Россией о транзите газа пока нет – Нафтогаз

Сообщения о том, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности.

Никаких договоренностей с Россией о транзите газа пока нет – Нафтогаз

Никаких транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа пока нет. Об этом сообщил Нафтогаз на своей странице в Facebook.

– Договорились продолжать договариваться – это пока наиболее точно характеризует то, что происходит в переговорах с российской стороной, – отмечают в Нафтогазе.

Также компания рассказала, что россияне стали активнее обсуждать вопрос будущих газовых отношений с Украиной и новым оператором ГТС. Это прогресс, но до практических соглашений еще далеко.

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Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

– Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы не манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них, – отмечает Нафтогаз.

Ранее Нафтогаз назвал гарантированную цену газа для населения на начало 2020 года.

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