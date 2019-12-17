Под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована.

Возле здания Верховной Рады и в Мариинском парке находится большое количество правоохранителей, которые наблюдают за порядком во время проведения акций протестов.

Сейчас под парламентом проходит сразу несколько акций, в результате чего улица Грушевского заблокирована.

Так, представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.

Также под стенами парламента находятся члены организации АвтоЕвроСила, которые требуют упростить систему растаможивания автомобилей на европейских номерах. После митинга под Радой они планируют пройти к Кабинету министров.

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На площади Конституции находятся митингующие, которые выступают против законопроекта №0931, который приводит законодательство в сфере противодействия дискриминации к европейским стандартам.

Кроме того, по центральным улицам прошли представители профессиональных объединений, которые требуют не допустить полной приватизации государственных предприятий.











Несколько тысяч человек: под Радой сразу четыре акции протеста / 3 фотографии

Протесты проходят мирно, их участники не совершают никаких правонарушений.

К слову, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что после открытия рынка земли уже в 2020 году ожидается дополнительный рост ВВП Украины на 0,23%, или 9 млрд грн.

А в 2021 году ожидается дополнительный рост на уровне 0,83% ВПП.