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Факты / Украина / Политика

В Украине могут появиться частные СИЗО

Министр юстиции Денис Малюська заявил о намерениях создать частные СИЗО, подчеркнув, что это не синоним к слову тюрьма.

В Украине могут появиться частные СИЗО

Денис Малюська заявив, що Мін’юст хоче створити приватні СІЗО, але не приватні в’язниці.

– Почему не тюрьмы? Потому что это большой бизнес, который заинтересован в том, чтобы людей в тюрьмах было больше.

Соответственно мы не пойдем на приватизацию тюрем. Мы пойдем на приватизацию СИЗО. И у нас действительно появятся частные СИЗО – это следственные изоляторы, где личности содержатся до приговора суда, – отметил министр.

Министр привел примеры страны, где существовали или существуют частные тюрьмы. По его словам, такая инициатива была провальной, поскольку на ней стали зарабатывать, соответственно количество заключенных увеличилось.

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Он добавил, что за улучшение условий содержания должен платить человек, который находится там.

Малюська считает, что это позволит привлечь новые средства, которые можно направить на улучшение условий для тех, кто находится там бесплатно.

Ранее Денис Малюська оригинально ответил на “отставку” ботинками на столе.

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