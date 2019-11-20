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Факты / Украина / Общество

Дубилет планирует объединить 50 правительственных call-центров в один

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о намерении объединить более 50 различных правительственных call-центров в один.

Дубилет планирует объединить 50 правительственных call-центров в один

Дмитрий Дубилет отметил, что пока планируют запустить пилотный проект, который заберет на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса Президента и таможни.

Впоследствии в течение года в единый центр соберут все другие ведомства.

Кроме того, Дмитрий Дубилет анонсировал в ближайшее время запуск поддержки не только по телефону или по почте, но и через мессенжеры.

Таким образом, стоимость обработки одного обращения уменьшится, а качество вырастет.

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В будущем также планируют создавать для операторов удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из Киева.

– Мы меняем систему мотивации операторов так, чтобы они помогали гражданам сразу на своем уровне, а не просто передавали запросы дальше, – написал Дмитрий Дубилет в Facebook.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет рассказал о шагах, которые делает украинское правительство для борьбы с рейдерством.

Фото: Dreamstime

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