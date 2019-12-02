Во время проведения переписи населения в Украине планируется использовать несколько источников информации, чтобы составить полную картину о количестве жителей страны.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире программы Свобода слова на ICTV рассказал о новой методологии переписи населения.

По его словам, планируется использовать несколько источников информации. Он назвал это электронной переписью населения.

– Во-первых, мы будем собирать информацию от операторов мобильной связи. Далее проводим так называемые калибровочные социологические исследования. Мы уже опросили около 31 тыс. домов… Получили достаточно репрезентативную информацию, которая позволяет понять, сколько в среднем SIM-карт, у каких групп населения, – сказал Дубилет.

Информацию о внутренней миграции, при необходимости, можно получить от мобильных операторов, а о лицах, выезжающих за границу, от ГМС.

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Министр добавил, что эту информацию будут дополнять из таких источников, как реестр детей и реестр пенсионеров, поскольку у этих групп населения меньше мобильных.

Если определенной информации не будет хватать, то могут заказать точечные социологические исследования.

Старый метод переписи населения имеет очень большую погрешность, ведь 10-20% лиц просто не открывают двери.

Напомним, с 1 декабря в нескольких районах Киева начали пробную перепись населения.