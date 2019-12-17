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Факты / Украина

Забрали ключи и избили психолога: в Кропивницком произошел бунт в СИЗО

В следственном изоляторе Кропивницкого произошел бунт. Заключенные захватили уже два корпуса здания.

Забрали ключи и избили психолога: в Кропивницком произошел бунт в СИЗО

Экс-председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил, что в СИЗО Кропивницкого произошел бунт.

По его словам, один из заключенных избил женщину-психолога и начал призывать других заключенных его поддержать.

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– Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией, – написал он.

Напомним, 27 мая в Одессе прошли беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима. Бунт произошел из-за неудовлетворительных условий содержания заключенных.

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