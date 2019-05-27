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Підпалили матраци: відео пожежі в одеській колонії

У результаті бунту ув’язнених в одеській колонії загорілася будівля пенітенціарної установи.

Підпалили матраци: відео пожежі в одеській колонії

Бунт ув’язнених у Південній виправній колонії загального режиму №51 в Одесі призвів до загоряння будівлі пенітенціарної установи.

У результаті пожежі згорів один пожежний автомобіль, який прибув гасити матраци, які підпалили ув’язнені, й гаражний бокс.

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Відео досить серйозного загоряння, яке було локалі з’явилося у мережі.

Як повідомлялося, через заворушення у Південній виправній колонії загального режиму №51 загиблих немає.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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