Сбой в работе Kyiv Smart Card: в метрополитене назвали причину

Оборудование киевского метрополитена вышло из строя из-за перегрузки.

В метрополитене Киева объяснили вчерашний сбой в работе систем для оплаты проезда перегрузкой.

– Сейчас специалисты метрополитена и КП ГИВЦ (оператора системы е-билета) детально изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе, – говорится в сообщении.

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В ближайшее время оператор системы е-билета КП ГИВЦ запустит резервную сеть.

– Конечно, мы не сможем изменить ваше вчерашнее испорченное настроение, но мы продолжим делать все, чтобы как можно быстрее свозить вас в нужные вам места! – говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря в час пик на станции метро Площадь Льва Толстого. Пассажиры не могли оплатить проезд с помощью банковских карт и карты киевлянина. На станции образовалась огромная толпа. Не дождавшись решения проблемы, недовольные люди выломали турникеты.