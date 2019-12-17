PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский назвал три секрета успеха студентам в Баку

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал студентам в Баку о секретах успеха.

Зеленский назвал три секрета успеха студентам в Баку

Владимир Зеленский во время официального визита в Азербайджан назвал местным студентам три своих секрета успеха.

Он отметил, что прежде всего нужно быть честным с собой, не врать себе.

Вторым секретом успеха для президента Украины является уважение к своим родителям. Третьим фактором Владимир Зеленский назвал ежедневный труд.

Читайте: Украина подписала четыре документа о сотрудничестве с Азербайджаном

К слову, во время визита в Баку Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета.

Местные студенты и община интересовались ситуацией на Донбассе и искренне желали Украине мира.

Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с официальным визитом 16 декабря.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Это не путь цивилизованной страны: реакция Зеленского на столкновения под Радой
Это не путь цивилизованной страны: реакция Зеленского на столкновения под Радой
Украина подписала четыре документа о сотрудничестве с Азербайджаном
Украина подписала четыре документа о сотрудничестве с Азербайджаном
Роман Зозуля
Мы с тобой, ты настоящий патриот! Зеленский поддержал Романа Зозулю
Зеленский прилетел в Азербайджан с рабочим визитом
Зеленский прилетел в Азербайджан с рабочим визитом
Децентралізація
Законопроект о децентрализации: что хотят изменить в Конституции
Последствия нормандского саммита: чем может закончиться разведение войск на Донбассе
Последствия нормандского саммита: чем может закончиться разведение войск на Донбассе
Зеленский предлагает внести изменения в Конституцию по децентрализации (ДОКУМЕНТ)
Зеленский предлагает внести изменения в Конституцию по децентрализации (ДОКУМЕНТ)
Всего один комментарий: РосСМИ показали “интервью” с Зеленским
Всего один комментарий: РосСМИ показали “интервью” с Зеленским
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка