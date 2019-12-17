Зеленский назвал три секрета успеха студентам в Баку

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал студентам в Баку о секретах успеха.

Владимир Зеленский во время официального визита в Азербайджан назвал местным студентам три своих секрета успеха.

Он отметил, что прежде всего нужно быть честным с собой, не врать себе.

Вторым секретом успеха для президента Украины является уважение к своим родителям. Третьим фактором Владимир Зеленский назвал ежедневный труд.

Читайте: Украина подписала четыре документа о сотрудничестве с Азербайджаном

К слову, во время визита в Баку Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета.

Местные студенты и община интересовались ситуацией на Донбассе и искренне желали Украине мира.

Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с официальным визитом 16 декабря.