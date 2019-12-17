PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Украина подписали четыре документа о сотрудничестве с Азербайджаном

В Баку в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось подписание украинско-азербайджанских двусторонних документов.

Украина подписали четыре документа о сотрудничестве с Азербайджаном

Протокол о намерениях между городом Одесса и городом Гяднжа (Азербайджанская Республика) подписали чрезвычайный и полномочный Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский и чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Азер Худиев.

Также Владислав Каневский и Азер Худиев подписали договор между городом Трускавец и городом Губа (Азербайджанская Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Читайте: Украина работает над подготовкой визита Зеленского в США – Кулеба

Соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

Также Вадим Пристайко и Эльмар Мамедъяров подписали Соглашение между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальной службой государственной охраны Азербайджанской Республики об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Напомним, 16 декабря Зеленский прилетел в Азербайджан с рабочим визитом.

Источник: Офис Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский прилетел в Азербайджан с рабочим визитом
Зеленский прилетел в Азербайджан с рабочим визитом
Не исчез: Украина депортировала блогера Эльвина Исаева
Не исчез: Украина депортировала блогера Эльвина Исаева
Баку
Собственная Венеция и башня XII века: что посмотреть в Баку
Как живут бакинцы и что скрывается за небоскребами Азербайджана
Как живут бакинцы и что скрывается за небоскребами Азербайджана
зелений тариф
Законопроект 2543 реализует инициативу президента в зеленой энергетике – эксперты
Зеленский подписал закон о госбюджете-2020
Зеленский подписал закон о госбюджете-2020
Гончарук о нормандской встрече: Президент везет хорошие новости
Гончарук о нормандской встрече: Президент везет хорошие новости
Различия в формулировках и гибкость: в Кремле оценили нормандский саммит
Различия в формулировках и гибкость: в Кремле оценили нормандский саммит
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка