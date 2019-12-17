Украина подписали четыре документа о сотрудничестве с Азербайджаном

В Баку в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось подписание украинско-азербайджанских двусторонних документов.

Протокол о намерениях между городом Одесса и городом Гяднжа (Азербайджанская Республика) подписали чрезвычайный и полномочный Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский и чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Азер Худиев.

Также Владислав Каневский и Азер Худиев подписали договор между городом Трускавец и городом Губа (Азербайджанская Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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Соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

Также Вадим Пристайко и Эльмар Мамедъяров подписали Соглашение между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальной службой государственной охраны Азербайджанской Республики об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Напомним, 16 декабря Зеленский прилетел в Азербайджан с рабочим визитом.