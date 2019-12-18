Второй день акций под Радой: несколько сотен людей и мощная “граница”

Под Верховной Радой снова собрались протестующие, которые выступают против открытия рынка земли в Украине.

Несколько сотен людей собрались под зданием Верховной Рады в центре Киева на второй день акции протеста против открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Протест проходит под руководством Национального штаба защиты родной земли, куда вошли партии ВО Батькивщина, ВО Свобода, Национальный корпус и профсоюзы.

Парламент усиленно охраняют представители Национальной полиции и Национальной гвардии. Также к Раде прибыли сотрудники ГСЧС.

Читайте: Столкновения под Радой: США выступили с заявлением

На момент написания заметки стороны не предпринимают никаких активных действий.

Как сообщалось, в результате столкновений под Радой 17 декабря пострадали 17 правоохранителей. Были также сообщения от СМИ о пострадавших журналистах.

26 активистов, протестовавших против открытия рынка земли, задержали. Позже полиция их отпустила.