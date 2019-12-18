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Факты / Украина / Политика

Столкновения под Радой: США выступили с заявлением

США осуждают насилие во время акций протеста против открытия рынка земли под Верховной Радой.

Столкновения под Радой: США выступили с заявлением

Соединенные Штаты Америки негативно отреагировали на столкновения между протестующими и правоохранителями во время акций под Верховной Радой в Киеве 17 декабря.

– Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло возле Верховной Рады, – говорится в сообщении посольства США в Украине.

При этом в США отмечают, что люди имеют право на мирные протесты.

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Как сообщалось, в результате столкновений под Радой пострадали 17 правоохранителей. Были также сообщения от СМИ о пострадавших журналистах.

26 активистов, протестовавших против открытия рынка земли, задержали. Позже полиция их отпустила.

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