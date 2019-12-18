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Факты / Украина / Общество

Несколько сотен протестующих за ограждением: что происходит под Радой

В Киеве возле Верховной Рады утром 18 декабря восстановился митинг против продажи земли, который накануне перерос в столкновения с полицией. Что сейчас происходит под Радой, читайте на сайте Факты ICTV.

Несколько сотен протестующих за ограждением: что происходит под Радой

Под зданием парламента собрались люди с профсоюзной символикой и флагами Батькивщины, Свободы и Нацкорпуса. Они выражают свой протест против открытия рынка земли в Украине.

Столичные правоохранители обратились к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства и проводить акции исключительно мирным путем.

В повестке дня Верховной Рады на 18 декабря законопроекта о рынке земли нет.

Сегодня под Радой менее активный митинг чем 17 декабря – количество людей уменьшается и составляет около 250 человек.

Читайте: Продажа земли иностранцам и крупным агрохолдингам ограничат до референдума

Несколько сотен протестующих за ограждением: что происходит под Радой / 7 фотографий

Также Владимир Зеленский сообщил, что в законопроекте о рынке сельскохозяйственной земли могут уменьшить максимально допустимый лимит на владение землей.

Ранее Факты ICTV писали о том, какие условия обещают создать для фермеров после открытия рынка земли.

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