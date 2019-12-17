Открытие рынка земли. Какие условия обещают создать для фермеров

В Верховной Раде депутаты-оппозиционеры от фракций Батькивщина и Оппозиционная платформа – За жизнь заблокировали трибуну. Требования у них общие – снять с рассмотрения все земельные законопроекты.

Из-за блокирования трибуны, в парламенте созвали срочное заседание аграрного комитета. Но два часа дискуссий и никаких результатов.

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Но в Слуге народа на это реагируют спокойно, поскольку закон о полноценном рынке земли все равно будет принят, возможно несколько позже, ведь голосов хватает.

В Винницкой области на земельный вопрос среди селян единой позиции нет. Там местные мало знают о реформе, но надеются, что все земля не окажется в частных руках.

Но реальная стоимость земли может быть намного больше, убеждает украинская власть. В среднем гектар будет стоить 50-60 тыс. грн.

Но отмена моратория нужна, чтобы владельцы паев имели наконец реальное право распоряжаться своими гектарами, отдавать их в аренду за высокую плату, продавать по рыночной цене и закладывать в банк, чтобы получить кредит.

Продавать землю иностранцам, никто не будет, успокаивают депутаты. Они будут иметь лишь право на наследование. К тому же закон создаст прозрачные правила для функционирования рынка земли.

Также в Офисе президента утверждают, что в одни руки позволят продавать 200 тыс. гектаров, а до 10 тыс. Также просят этот процесс не политизировать.

Государство обещает передать местным общинам сотни тысяч гектаров, а уже само ОТО будет решать судьбу этих наделов. Деньги будут тратить на обновление инфраструктуры.

Правительство же со своей стороны сделает все, чтобы кредиты для фермеров на приобретение земли были доступными. На это в бюджете заложено несколько миллиардов гривен.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что на самом деле украинцы готовы к земельной реформе в стране.

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