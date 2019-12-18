СБУ остановила производство опасного токсичного топлива

Служба безопасности Украины заблокировала масштабное изготовление и реализацию контрафактного топлива в промышленных масштабах.
Группа частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-нефтеперерабатывающих заводах в разных регионах Украины наладила незаконное производство горючего.
Злоумышленники добавляли в продукцию спирты и другие сильнодействующие токсические вещества. Изготовленные по опасной технологии бензин и дизтопливо продавали через более чем 150 аффилированных АЗС по всей территории страны.
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Часть продукции злоумышленники реализовывали без уплаты обязательных акцизных платежей. В результате бюджет в 2019 году недополучил более 20 млн грн.
Ранее Факты ICTV писали о том, что СБУ задержала хакеров, которые продавали россиянам секретную военную информацию.