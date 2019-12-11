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СБУ задержала хакеров, продававших россиянам секретную военную информацию

На западе Украины разоблачили группу хакеров, которые продавали россиянам информацию из закрытых государственных ресурсов.

Хакери збували росіянам секретну військову інформацію

Четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей создали сайт, через который предлагали информацию с ограниченным доступом, в частности о закупке и перемещении военной техники.

Цена была договорной, зависела от объема и степени секретности.

Среди заказчиков были и представители России.

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Задержали хакеров при продаже одной из баз данных в Ивано-Франковске.

Дома у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с базами данных, являющихся собственностью государства и имеющих ограниченный доступ.

По факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, что привело к утечке информации, и за несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, открыто уголовное производство.

  • Хакери збували росіянам секретну військову інформацію
  • Хакери збували росіянам секретну військову інформацію
  • Хакери збували росіянам секретну військову інформацію
  • Хакери збували росіянам секретну військову інформацію
СБУ задержала хакеров, продававших россиянам секретную военную информацию / 3 фотографии

Недавно СБУ разоблачила в Киеве ботоферму, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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