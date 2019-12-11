На западе Украины разоблачили группу хакеров, которые продавали россиянам информацию из закрытых государственных ресурсов.

Четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей создали сайт, через который предлагали информацию с ограниченным доступом, в частности о закупке и перемещении военной техники.

Цена была договорной, зависела от объема и степени секретности.

Среди заказчиков были и представители России.

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Задержали хакеров при продаже одной из баз данных в Ивано-Франковске.

Дома у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с базами данных, являющихся собственностью государства и имеющих ограниченный доступ.

По факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, что привело к утечке информации, и за несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, открыто уголовное производство.











СБУ задержала хакеров, продававших россиянам секретную военную информацию / 3 фотографии

Недавно СБУ разоблачила в Киеве ботоферму, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты.