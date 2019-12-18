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Факты / Украина

Суд отпустил Пашинского под домашний арест

Суд изменил меру пресечения экс-депутату Сергею Пашинскому.

Суд отпустил Пашинского под домашний арест

Киевский апелляционный суд отпустил экс-нардепа Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест.

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Пашинский обязан носить электронный браслет, сдать паспорт для поездки заграницу, не контактировать со свидетелями и прибывать по первому требованию.

Под домашним арестом бывший нардеп пробудет до 3 февраля 2020 года.

Напомним, 31 декабря 2016 года в результате конфликта Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса последний попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением ноги.

В октябре 2019 года следователи Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в причинении тяжких телесных повреждений.

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