Суд змінив запобіжний захід екс-депутату Сергію Пашинському.

Київський апеляційний суд відпустив екс-нардепа Сергія Пашинського під цілодобовий домашній арешт.

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Пашинський зобов’язаний носити електронний браслет, здати паспорт для поїздки за кордон, не контактувати зі свідками і прибувати на першу вимогу.

Під домашнім арештом колишній нардеп пробуде до 3 лютого 2020 року.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В’ячеслава Хімікуса останній потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням ноги.

У жовтні 2019 року слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру Пашинському у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.