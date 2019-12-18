PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киеве для участников АТО построят 17-этажку

КП Спецжилфонд выступит заказчиком строительства жилого дома в Киеве для участников АТО.

В Киеве для участников АТО построят 17-этажку

Дом построят в Соломенском районе на улице Качалова, 40. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

– В очереди на жилье находятся более трех тысяч участников антитеррористической операции, поэтому каждый год город реализует проекты строительства жилья и улучшения жилищных условий для наших защитников, – рассказывает Непоп.

По его данным, в настоящее время разработан проект жилого дома, строительство которого начнется в 2020 году и продлится ориентировочно 41 месяц.

Читайте: Кабмин выделил деньги на жилье переселенцам

17-этажный дом рассчитан на 455 квартир. Общая площадь дома – 33,8 тыс. м², общая площадь квартир – 24,8 тыс. м². Проект проходит государственную экспертизу.

Финансирование строительства предусмотрено программой экономического и социального развития города Киева на 2020 год.

К слову, в Украине начинается прием заявлений от участников АТО/ООС для получения льготного кредита на приобретение жилья.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Баканов допустил участие воинов АТО в силах теробороны
Баканов допустил участие воинов АТО в силах теробороны
Кориневич сказал, кого из участников событий на Донбассе не амнистируют
Кориневич сказал, кого из участников событий на Донбассе не амнистируют
Рада приняла законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС
Рада приняла законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС
Школа
В садиках и школах Киева запретили платные мероприятия во время уроков
Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара
Чиновника КГГА уличили в мошенничестве и вымогательстве $10 тыс. взятки
В Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов, которого 9 ноября жестоко избили
В Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов, которого 9 ноября жестоко избили
Как вернуться в мирную жизнь после войны: история бойца ООС Вадима Коробенко
Как вернуться в мирную жизнь после войны: история бойца ООС Вадима Коробенко
Кличко против слуг народа: кто будет руководить Киевом после выборов
Кличко против слуг народа: кто будет руководить Киевом после выборов
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка