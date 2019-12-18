В Киеве для участников АТО построят 17-этажку

КП Спецжилфонд выступит заказчиком строительства жилого дома в Киеве для участников АТО.

Дом построят в Соломенском районе на улице Качалова, 40. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

– В очереди на жилье находятся более трех тысяч участников антитеррористической операции, поэтому каждый год город реализует проекты строительства жилья и улучшения жилищных условий для наших защитников, – рассказывает Непоп.

По его данным, в настоящее время разработан проект жилого дома, строительство которого начнется в 2020 году и продлится ориентировочно 41 месяц.

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17-этажный дом рассчитан на 455 квартир. Общая площадь дома – 33,8 тыс. м², общая площадь квартир – 24,8 тыс. м². Проект проходит государственную экспертизу.

Финансирование строительства предусмотрено программой экономического и социального развития города Киева на 2020 год.

К слову, в Украине начинается прием заявлений от участников АТО/ООС для получения льготного кредита на приобретение жилья.