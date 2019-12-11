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Факты / Украина

Кабмин выделил деньги на покупки жилья переселенцам

На покупку жилья для временного проживания 33 семей переселенцев выделено 13 млн грн.

гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство выделило более 13 млн грн на приобретение жилья для временного проживания для 33 семей внутренне перемещенных лиц.

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Он отметил, что Кабмин одобрил единый механизм оказания помощи и соцзащиты людям, которые были лишены свободы в результате агрессии России против Украины.

– Сразу после возвращения они смогут получить все виды необходимой помощи, в частности временное жилье и единовременную помощь в 100 тыс. грн каждому, – сказал Гончарук.

Ранее Кабмин уже выделял 40 млн грн на жилье переселенцам-участникам АТО. Эти деньги остались от конфискованных средств и средств, которые были получены от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного правонарушения.

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