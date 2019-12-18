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Факты / Украина

В Марьинке во время обстрела погиб мирный житель

В Марьинке на Донбассе в результате обстрелов боевиков 18 декабря погиб один гражданский житель.

В Марьинке во время обстрела погиб мирный житель

Военнослужащие из состава Объединенных сил оперативно организовали эвакуацию раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела.

Однако спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

– Эта гибель мирного жителя в Марьинке который раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса, – отмечают в ООС.

Читайте: Отделался легким стрессом. Под Авдеевкой снайпер попал в голову бойцу ООС

Напомним,в зоне ООС на Донбассе 15 декабря боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, ранены два бойца ВСУ.

Источник: Штаб ООС

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