В Марьинке во время обстрела погиб мирный житель

В Марьинке на Донбассе в результате обстрелов боевиков 18 декабря погиб один гражданский житель.
Военнослужащие из состава Объединенных сил оперативно организовали эвакуацию раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела.
Однако спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.
– Эта гибель мирного жителя в Марьинке который раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса, – отмечают в ООС.
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Напомним,в зоне ООС на Донбассе 15 декабря боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, ранены два бойца ВСУ.
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