Отделался легким стрессом. Под Авдеевкой снайпер попал в голову бойцу ООС

На позициях у Авдеевки российские боевики не прекращают обстрелов и провокаций. Также оккупанты били по Крымскому, Верхнеторецком, у Шахты Бутовка, Павлополь и Широкино.

С укреплений в окрестностях Авдеевки ясного дня хорошо видно Донецкий аэропорт. Но когда все вокруг укутывает густой туман, то бойцы должны делать так называемую продувку выстрелами.

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Недавно на украинские позиции пытались подползти диверсионные группы противника. Но не успели, бойцы ВСУ их заметили.

На бойницах украинские военные развесили предупреждения об осторожности, поскольку для этого есть основания. 16 декабря вражеский снайпер попал в голову украинскому воину.

Спас его шлем, о который срикошетила пуля. Парень остался жив, отделался легким стрессом, – рассказывают собратья.

Когда есть угроза жизни, бойцы вынуждены отвечать врагу. Поэтому оружие всегда должно быть наготове. В то, что враг выполнит договоренности и до конца года прекратит стрелять, армейцы не слишком верят.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили чиновников, которые приобрели для военных самолетов устаревшее и поддельное оборудование.

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