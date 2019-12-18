У Мар’їнці під час обстрілу загинув мирний житель

У Мар’їнці на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків 18 грудня загинув один цивільний мешканець.
Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил оперативно організували евакуацію пораненого з під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу.
Однак врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні.
– Ця загибель мирного мешканця у Мар’їнці вкотре доводить, якими безпринципними й аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу, – зазначають в ООС.
Читайте: Відбувся легким стресом. Під Авдіївкою снайпер влучив у голову бійцю ООС
Нагадаємо, у зоні ООС на Донбасі 15 грудня бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових, поранено двох бійців ЗСУ.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+