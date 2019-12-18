У Мар’їнці під час обстрілу загинув мирний житель

У Мар’їнці на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків 18 грудня загинув один цивільний мешканець.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил оперативно організували евакуацію пораненого з під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу.

Однак врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні.

– Ця загибель мирного мешканця у Мар’їнці вкотре доводить, якими безпринципними й аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу, – зазначають в ООС.

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Нагадаємо, у зоні ООС на Донбасі 15 грудня бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових, поранено двох бійців ЗСУ.