Украина подписала соглашение о реверсе газа из Румынии с января 2020

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 2020 года, который разблокирует Трансбалканский газовый коридор.

Оператор газотранспортной системы Украины и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

Соглашение предусматривает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту – из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.

То есть с 1 января в межгосударственной точке Исакча 1-Орловка 1 будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн куб. м в сутки.

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Генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон назвал это решение историческим.

– Это соглашение позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, прежде всего, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контракт на транзит газа из России будет подписано до конца года.

Источник: Оператор ГТС Украины