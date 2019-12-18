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Факты / Украина / Общество

Зеленский предложил запретить владением более 10 тыс. га земли

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным сократить максимальную норму концентрации земли у одного владельца до 10 тыс. га.

Зеленский предложил запретить владением более 10 тыс. га земли

Владимир Зеленский сообщил, что в законопроекте о рынке сельскохозяйственной земли могут уменьшить максимально допустимый лимит на владение землей.

Был вопрос по концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. га. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одной до 10 тыс. га – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию, – сказал президент.

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По словам Владимира Зеленского, после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка.

– Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли, – добавил он.

Президент заверил, что опасения относительно рейдерства безосновательны. Он отметил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

Ранее Факты ICTV писали о том, какие условия обещают создать для фермеров после открытия рынка земли.

Источник: Офис Президента

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