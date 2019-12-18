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Факты / Украина

Укрепление ракетных войск и модернизация самолетов: приоритеты ВСУ на 2020 год

В Вооруженных силах Украины назвали ряд приоритетных направлений работы в 2020 году.

Укрепление ракетных войск и модернизация самолетов: приоритеты ВСУ на 2020 год

Первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук назвал приоритеты в 2020 году: укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка станций контрбатарейной борьбы и новых образцов бронетехники.

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– Среди главных приоритетов – укрепление ракетных войск (закупка модернизированных и новых ракетных комплексов), модернизация самолетов, закупка станций контрбатарейной борьбы, артсистем, новых образцов вооружения и бронетехники, отдельных видов боеприпасов и т.д., – отметил Корнийчук.

Речь идет о закупке образцов вооружения и военной техники не только иностранного производства, но и у отечественного производителя.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ по стандартам НАТО.

Источник: АрміяInform

Фото: АрміяInform

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