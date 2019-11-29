Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ по стандартам НАТО.
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0906 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы).
Указанный закон должен усовершенствовать порядок выполнения воинского долга в Украине.
17 октября законопроект №0906, направленный на совершенствование законодательства в вопросах исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы в ВСУ, приняли в Верховной Раде. За него проголосовали 278 народных депутатов.
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Он вводит новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ, которые соответствуют стандартам НАТО, и повышают их роль в воспитании и обучении личного состава.
Какие звания устанавливаются – смотрите в инфографике.
К слову, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина сосредоточит взаимодействие с НАТО на пяти вопросах.