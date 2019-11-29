Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ по стандартам НАТО.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0906 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы).

Указанный закон должен усовершенствовать порядок выполнения воинского долга в Украине.

17 октября законопроект №0906, направленный на совершенствование законодательства в вопросах исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы в ВСУ, приняли в Верховной Раде. За него проголосовали 278 народных депутатов.

Читайте: ВСУ получили первые 100 серийных ракет Ольха – Минобороны

Он вводит новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ, которые соответствуют стандартам НАТО, и повышают их роль в воспитании и обучении личного состава.

Какие звания устанавливаются – смотрите в инфографике.







Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в ВСУ / 2 фотографии

К слову, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина сосредоточит взаимодействие с НАТО на пяти вопросах.