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Факты / Инфографика

Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ по стандартам НАТО.

Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0906 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы).

Указанный закон должен усовершенствовать порядок выполнения воинского долга в Украине.

17 октября законопроект №0906, направленный на совершенствование законодательства в вопросах исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы в ВСУ, приняли в Верховной Раде. За него проголосовали 278 народных депутатов.

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Он вводит новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ, которые соответствуют стандартам НАТО, и повышают их роль в воспитании и обучении личного состава.

Какие звания устанавливаются – смотрите в инфографике.

  • Військові звання ЗСУ в НАТО
  • Військові звання ЗСУ в НАТО
  • Військові звання ЗСУ в НАТО
  • Військові звання ЗСУ в НАТО
Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в ВСУ / 2 фотографии

К слову, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина сосредоточит взаимодействие с НАТО на пяти вопросах.

Фото: Минобороны

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