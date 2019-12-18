Зміцнення ракетних військ і модернізація літаків: пріоритети ЗСУ на 2020 рік

У Збройних силах України назвали низку пріоритетних напрямків роботи в 2020 році.

Перший заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук назвав пріоритети у у 2020 році: зміцнення ракетних військ, модернізацію літаків, закупівлю станцій контрбатарейної боротьби та нових зразків бронетехніки.

Читайте: ЗСУ отримали перші 100 серійних ракет Вільха – Міноборони

– Серед головних пріоритетів – зміцнення ракетних військ (закупівля модернізованих і нових ракетних комплексів), модернізація літаків, закупівля станцій контрбатарейної боротьби, артсистем, нових зразків озброєння та бронетехніки, окремих видів боєприпасів тощо, – зазначив Корнійчук.

Йдеться про закупівлю зразків озброєння та військової техніки не лише іноземного виробництва, але й у вітчизняного виробника.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон, яким вводяться нові військові звання сержантського та старшинського складу ЗСУ за стандартами НАТО.

Джерело: АрміяInform

Фото: АрміяInform