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Факты / Украина / Политика

Госсекретарь США Помпео прилетит в Украину с официальным визитом – СМИ

С 3 до 4 января Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом.

Майкл Помпео

Одно из крупнейших и влиятельных американских изданий The Wall Street Journal сообщает, что Белый дом активно поддерживает встречу Госсекретаря США Майка Помпео с руководством украинского государства.

Со ссылкой на слова украинских чиновников, издание отмечает, что визит Помпео в Украину ожидается с 3 до 4 января.

– Ожидается, что министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, – говорится в материале.

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Издание отмечает, что должностные лица Госдепартамента, в свою очередь, пока не подтверждают планы Помпео в отношении этой поездки.

Напомним, США поддерживают Украину в ее усилиях по достижению мира на Донбассе и готовы оказывать давление на Россию ради выполнения ею своих обязательств.

Источник: Wall Street Journal

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