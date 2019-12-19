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Факти / Україна / Політика

Держсекретар США Помпео прилетить в Україну з офіційним візитом – ЗМІ

З 3 до 4 січня Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео відвідає Україну з офіційним візитом.

Майкл Помпео

Одне з найбільших і найвпливовіших американських видань The Wall Street Journal повідомляє, що  Білий дім активно підтримує зустріч Держсекретаря США Майка Помпео з керівництвом української держави.

З посиланням на слова українських чиновників, видання зазначає, що візит Помпео в Україну очікується з 3 до 4 січня.

–  Очікується, що міністр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, – йдеться в матеріалі.

Читайте: Зеленський наполегливо працює: Помпео заявив, що Україна просунулася в боротьбі з корупцією

Видання зазначає, що посадові особи Держдепартаменту, у свою чергу, поки що не підтверджують плани Помпео щодо цієї поїздки.

Нагадаємо, США підтримують Україну в її зусиллях з досягнення миру на Донбасі та готові здійснювати тиск на Росію заради виконання нею своїх зобов’язань.

Джерело: Wall Street Journal

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