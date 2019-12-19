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Палата представителей США выделила Украине $698 млн

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение $698 млн финансовой помощи Украине.

Палата представителей США выделила Украине $698 млн

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине $698 млн финансовой помощи.

Если решение поддержит Сенат США, то средства поступят в 2020 году.

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– В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку, – говорится в заявлении представителя демократов Марси Каптур.

Напомним, во время заседания комитета Сената США по международным отношениям одобрили проект закона, который называют адскими санкциями против РФ. За высказались 17 членов комитета, пятеро были против его одобрения.

Источник: Голос Америки

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