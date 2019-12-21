Газовый контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации – Оржель

Новый договор на транзит российского газа будет заключен на пять лет с возможностью пролонгации.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, договор между Украиной и Россией включает транзитный контракт на пять лет с возможностью пролонгации контракта на 10 лет.

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По его словам, после достижения соглашения на политическом уровне все контракты должны будут подписаны между компаниями.

Контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Напомним, 19 декабря в Берлине Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу и наработали протокол, который приближает подписание документа.

20 декабря представитель Газпрома заявил, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.