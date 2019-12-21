Газовий контракт укладено на п’ять років з можливістю пролонгації – Оржель

Новий договір на транзит російського газу буде укладено на п’ять років з можливістю пролонгації.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, договір між Україною та Росією включає транзитний контракт на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років.

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За його словами, після досягнення угоди на політичному рівнем всі контракти повинні бути підписані між компаніями.

Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, 40 млрд куб м в 2021-2024 роках.

Нагадаємо, 19 грудня у Берліні Україна, Росія та ЄК досягли принципової угоди щодо газу та напрацювати протокол, який наближає підписання документа.

20 грудня представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

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