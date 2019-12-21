В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной

В правительстве России, комментируя новый договор с Украиной на транзит газа, указали на несколько важных моментов.
Вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что Газпром и Нафтогаз договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа, но его объем – коммерческая тайна.
Также, по его словам, все риски по тарифам и работе ГТС Украины теперь несет Нафтогаз, что позволит Газпрому избежать новых судебных разбирательств.
Кроме того, в правительстве РФ не исключают возможности возврата к вопросу продления транзита после 2024 года, если предложенная схема будет работать.
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Козак отметил, что они вернутся к вопросу прямых поставок газа в Украину после новогодних праздников.
Что касается долгу Украины по евробондам на $3 млрд, то он, по словам Козака, не связан с транзитным контрактом.
Напомним, 19 декабря в Берлине Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу и наработали протокол, который приближает подписание документа.
20 декабря представитель Газпрома заявил, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.