В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной

В правительстве России, комментируя новый договор с Украиной на транзит газа, указали на несколько важных моментов.

Вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что Газпром и Нафтогаз договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа, но его объем – коммерческая тайна.

Также, по его словам, все риски по тарифам и работе ГТС Украины теперь несет Нафтогаз, что позволит Газпрому избежать новых судебных разбирательств.

Кроме того, в правительстве РФ не исключают возможности возврата к вопросу продления транзита после 2024 года, если предложенная схема будет работать.

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Козак отметил, что они вернутся к вопросу прямых поставок газа в Украину после новогодних праздников.

Что касается долгу Украины по евробондам на $3 млрд, то он, по словам Козака, не связан с транзитным контрактом.

Напомним, 19 декабря в Берлине Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу и наработали протокол, который приближает подписание документа.

20 декабря представитель Газпрома заявил, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.