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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У РФ розкрили деталі транзитного контракту з Україною

В уряді Росії, коментуючи новий договір з Україною на транзит газу, вказали на кілька важливих моментів.

У РФ розкрили деталі транзитного контракту з Україною

Віце-прем’єр Росії Дмитро Козак сказав, що Газпром та Нафтогаз домовилися про розмір оплати послуг з організації транзиту газу, але його обсяг – комерційна таємниця.

Також, за його словами, всі ризики з тарифами та роботою ГТС України тепер несе Нафтогаз, що дозволить Газпрому уникнути нових судових розглядів.

Крім того, в уряді РФ не відкидають можливості повернення до питання продовження транзиту після 2024 року, якщо запропонована схема працюватиме.

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Козак зазначив, що вони повернуться до питання прямих поставок газу в Україну після новорічних свят.

Що стосується боргу України за євробондами на $3 млрд, то він, за словами Козака, не пов’язаний з транзитним контрактом.

Нагадаємо, 19 грудня у Берліні Україна, Росія та ЄК досягли принципової угоди щодо газу та напрацювати протокол, який наближає підписання документа.

20 грудня представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Джерело: РИА Новости

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