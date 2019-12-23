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Факты / Украина

Договорились о гуманном тарифе – Медведев о транзите газа через Украину

Тариф на транзит газа в Европу через Украину останется на “приемлемом для России уровне”.

Транзит газа

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина и Россия договорились о гуманном тарифе на транзит российского газа.

По его словам, если бы он был завышен, то стороны вряд ли бы смогли договориться.

– Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф… И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились, – сказал Медведев.

Читайте: Украина и Россия договорились о продлении транзита газа на 5 лет

Во время совещания с Медведевым вице-премьер-министр России Дмитрий Козак заявил, что тариф для Газпрома по транзиту газа будет фиксированным.

Его не будут менять в течение следующих пяти лет.

К слову, в правительстве России рассказали о некоторых подробностях договора с Украиной касательно транзита газа в Европу.

Источник: Интерфакс

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