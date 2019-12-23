Домовилися про гуманний тариф – Медведєв про транзит газу через Україну

Тариф на транзит газу в Європу через Україну залишиться на “прийнятному для Росії рівні”.

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна і Росія домовилися про гуманний тариф на транзит російського газу.

За його словами, якби він був завищений, то сторони навряд чи б змогли домовитися.

– Я можу вам сказати, що це дуже гуманний тариф… І всі їхні спроби його підняти мало чим закінчилися. Ну, скажімо, практично нічим не закінчилися, – сказав Медведєв.

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Під час наради з Медведєвим віце-прем’єр-міністр Росії Дмитро Козак заявив, що тариф для Газпрому щодо транзиту газу буде фіксованим.

Його не змінюватимуть протягом наступних п’яти років.

До слова, в уряді Росії розповіли про деякі подробиці договору з Україною щодо транзиту газу в Європу.