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Факты / Украина / Политика

Дубилет назвал топ-4 проблемы для иностранцев в Украине

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, насколько комфортно иностранцам находиться в Украине.

Дубилет назвал топ-4 проблемы для иностранцев в Украине

Согласно исследованию, выводы которого обнародовал Дмитрий Дубилет, иностранцы в Украине чаще всего сталкиваются с четырьмя главными проблемами.

На первом месте проблема остаться больше, чем на 90 дней. Согласно украинскому законодательству, остаться на дольше можно, если есть повод (болезнь, работа, женитьба и т.д.).

Вторым препятствием является получение разрешения на работу или учебу. Если, например, европеец захочет работать в Украине, то для этого ему нужно уехать за границу и получить визу там. В Киеве этого сделать нельзя.

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Визиты в государственные органы остаются проблемой номер три. Если иностранец хочет получить рабочую визу, временный или постоянный вид на жительство, то должен лично обращаться в государственные органы. Это и для иностранцев неудобно, и расходы для бюджета.

На четвертом месте в рейтинге оказались счета в банках. Для иностранцев их открывают сложно и не всегда.

Дмитрий Дубилет сообщил, что данные этого исследования является важными для Украины, поскольку мы боремся за иностранные инвестиции.

Он также добавил, что это неполный перечень неудобств, но Кабмин вместе с Министерством цифровой трансформации, Государственной миграционной службой и МИД подготовит предложения, как их исправить.

Ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что с 2010 года из Украины выехало 10% населения.

Фото: Dreamstime

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