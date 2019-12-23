Дубілет назвав топ-4 проблеми для іноземців в Україні

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, наскільки комфортно іноземцям перебувати в Україні.

Згідно з дослідженням, висновки якого оприлюднив Дмитро Дубілет, іноземці в Україні найчастіше стикаються з чотирма головними проблемами.

На першому місці проблема залишитися більше, ніж на 90 днів. Відповідно до українського законодавства, залишитись на довше можна, якщо є привід (хвороба, робота, одруження тощо).

Другою перешкодою є отримання дозволу на роботу або навчання. Якщо, наприклад, європеєць захоче працювати в Україні, то для цього йому потрібно виїхати за кордон і отримати візу там. У Києві цього зробити не можна.

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Візити до державних органів залишаються проблемою номер три. Якщо іноземець хоче отримати робочу візу, тимчасову або постійну посвідку на проживання, то мусить особисто звератися до державних органів. Це і для іноземців незручно, і витрати для бюджету.

На четвертому місці у рейтингу опинилися рахунки у банках. Для іноземців їх відкривають складно і не завжди.

Дмитро Дубілет повідомив, що дані цього дослідження є важливими для України, оскільки ми боремося за іноземні інвестиції.

Він також додав, що це неповний перелік незручностей, але Кабмін разом з Міністерством цифрової трансформації, Державною міграційною службою та МЗС підготує пропозиції, як їх виправити.

Раніше Дмитро Дубілет повідомив, що з 2010 року з України виїхало 10% населення.