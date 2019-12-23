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Факты / Украина / Политика

На видеоконференции ТКГ могут договориться об обмене всех на всех

Украина и Россия 23 декабря по Skype будут договариваться об обмене пленными.

На видеоконференции ТКГ могут договориться об обмене всех на всех

Украина и Россия 23 декабря проведут совместную видеоконференцию по Skype, во время которой будут обсуждаться вопросы обмена пленными.

Если она будет успешной, то обмен по формуле всех установленных на всех установленных может состояться до Нового года.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что для обмена пленными пока согласована одна группа. Но Украина хочет вернуть максимальное количество людей до Нового года.

Поэтому нужно дорабатывать списки лиц, чтобы забрать всех удерживаемых.

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Ранее заместитель министра иностранных дел Василий Боднар также выразил надежду, что результатом видеоконференции Трехсторонней контактной группы станет договоренность об обмене пленными.

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