На відеоконференції ТКГ можуть домовитися про обмін всіх на всіх

Україна та Росія 23 грудня через Skype домовлятимуться про обмін полоненими.

Україна та Росія 23 грудня проведуть спільну відеоконференцію через Skype, під час якої обговорюватимуть питання обміну полоненими.

Якщо вона буде успішною, то обмін за формулою всіх встановлених на всіх встановлених може відбутися до Нового року.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що для обміну полоненими наразі узгоджено одну групу. Але Україна хоче повернути максимальну кількість людей до Нового року.

Тому потрібно допрацьовувати списки осіб, щоб забрати всіх утримуваних.

Читайте: Обмін всіх на всіх: Київ планує повернути 77 українських заручників з ОРДЛО

Раніше заступник міністра закордонних справ Василь Боднар також висловив сподівання, що результатом відеоконференції Тристоронньої контактної групи стане домовленість про обмін полоненими.