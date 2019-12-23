PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

На відеоконференції ТКГ можуть домовитися про обмін всіх на всіх

Україна та Росія 23 грудня через Skype домовлятимуться про обмін полоненими.

На відеоконференції ТКГ можуть домовитися про обмін всіх на всіх

Україна та Росія 23 грудня проведуть спільну відеоконференцію через Skype, під час якої обговорюватимуть питання обміну полоненими.

Якщо вона буде успішною, то обмін за формулою всіх встановлених на всіх встановлених може відбутися до Нового року.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що для обміну полоненими наразі узгоджено одну групу. Але Україна хоче повернути максимальну кількість людей до Нового року.

Тому потрібно допрацьовувати списки осіб, щоб забрати всіх утримуваних.

Читайте: Обмін всіх на всіх: Київ планує повернути 77 українських заручників з ОРДЛО

Раніше заступник міністра закордонних справ Василь Боднар також висловив сподівання, що результатом відеоконференції Тристоронньої контактної групи стане домовленість про обмін полоненими.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Списки на обмін полоненими допрацьовують – Пристайко
Списки на обмін полоненими допрацьовують – Пристайко
Обмін полоненими: Росія заявила про нову “перешкоду”
Обмін полоненими: Росія заявила про нову “перешкоду”
В’їзд до РФ із закордонним паспортом: Пристайко назвав переваги
В’їзд до РФ із закордонним паспортом: Пристайко назвав переваги
Контракт на транзит російського газу укладено: чи вигідно це Україні
Контракт на транзит російського газу укладено: чи вигідно це Україні
Зупинка на самому фініші: наслідки санкцій США для Росії та її газових потоків
Зупинка на самому фініші: наслідки санкцій США для Росії та її газових потоків
Україна та Росія домовилися про продовження транзиту газу на 5 років
Україна та Росія домовилися про продовження транзиту газу на 5 років
Україна і РФ підписали протокол з транзиту газу і врегулювання претензій
Україна і РФ підписали протокол з транзиту газу і врегулювання претензій
Александр Хацкевич возглавил Ротор
Екс-тренер Динамо Хацкевич працевлаштувався в Росії
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка