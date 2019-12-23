PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения будут в новом законопроекте о труде.

После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели – Милованов

Новый законопроект предусматривает выплату компенсации в случае увольнения по инициативе работодателя.

– По новому законодательству, в случае увольнения работника по инициативе работодателя, тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще – работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель, – написал Милованов.

Читайте: Трудовые книжки не запретят: как они будут работать в электронном виде

Также законопроект вводит следующие нововведения:

  • позволяет беременным женщинам, инвалидам, пенсионерам работать дистанционно из дома по гибкому графику;
  • бессрочные договоры позволят фиксировать сумму штрафа или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя;
  • появится возможность договариваться о гибком графике работы и пропорциональной оплате труда;
  • испытательный срок позволит избавиться от нежелательных для работодателей категорий профессий;
  • сохраняет льготы для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, сотрудников в декрете (до 3 лет), инвалидов и несовершеннолетних;
  • профсоюзы будут регулироваться новым отдельным законом;
  • вводит понятие нефиксированного рабочего времени, благодаря чему будет легализована аренда нерегулярных работников;
  • вводятся ученические, срочные и другие гибкие формы трудовых договоров;
  • трудовые книги переводятся в цифровую форму.

Ранее Милованов подробнее рассказал о реформе в сфере занятости.

Источник: Тимофей Милованов

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тимофій Милованов
Минэкономики пересмотрит прогноз по курсу гривны – Милованов
Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова
Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова
Гривня
Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснение Милованова
Тимофій Милованов
Буду дальше делать реформы: Милованов о своей отставке
Зарплата в конверті
Рада снизила штрафы для работодателей за зарплаты в конвертах
ринок землі
Украинцы готовы к земельной реформе – Милованов
Более 90 тыс. грн за три месяца – Милованов о зарплате министра
Более 90 тыс. грн за три месяца – Милованов о зарплате министра
Гривна и доллар
Это фантастика – Милованов про курс доллара в 20 грн в 2020 году
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка