После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения будут в новом законопроекте о труде.

Новый законопроект предусматривает выплату компенсации в случае увольнения по инициативе работодателя.

– По новому законодательству, в случае увольнения работника по инициативе работодателя, тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще – работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель, – написал Милованов.