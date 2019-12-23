После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения будут в новом законопроекте о труде.
Новый законопроект предусматривает выплату компенсации в случае увольнения по инициативе работодателя.
– По новому законодательству, в случае увольнения работника по инициативе работодателя, тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще – работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель, – написал Милованов.
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Также законопроект вводит следующие нововведения:
- позволяет беременным женщинам, инвалидам, пенсионерам работать дистанционно из дома по гибкому графику;
- бессрочные договоры позволят фиксировать сумму штрафа или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя;
- появится возможность договариваться о гибком графике работы и пропорциональной оплате труда;
- испытательный срок позволит избавиться от нежелательных для работодателей категорий профессий;
- сохраняет льготы для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, сотрудников в декрете (до 3 лет), инвалидов и несовершеннолетних;
- профсоюзы будут регулироваться новым отдельным законом;
- вводит понятие нефиксированного рабочего времени, благодаря чему будет легализована аренда нерегулярных работников;
- вводятся ученические, срочные и другие гибкие формы трудовых договоров;
- трудовые книги переводятся в цифровую форму.
Ранее Милованов подробнее рассказал о реформе в сфере занятости.
Источник: Тимофей Милованов