Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні – Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни будуть у новому законопроекті про працю.

Новий законопроект передбачає виплату компенсації у разі звільнення за ініціативою роботодавця.

– За новим законодавством, у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попереднього співробітництва з працівником. А ще – працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов’язкового відпрацювання двох тижнів, – написав Мілованов.

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Також законопроект вводить такі нововведення:

дозволяє вагітним жінкам, інвалідам, пенсіонерам працювати дистанційно з дому за гнучким графіком;

безстрокові договори дозволять фіксувати суму штрафу або компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця;

з’явиться можливість домовлятися про гнучкий графік роботи та пропорційну оплату праці;

випробувальний термін дозволить позбутися від небажаних для роботодавців категорій професій;

зберігає пільги для бійців АТО/ООС, вагітних жінок, працівників у декреті (до 3 років), осіб з обмеженими можливостями та неповнолітніх;

профспілки будуть регулюватися новим окремим законом;

вводить поняття нефіксованого робочого часу, завдяки чому буде легалізована оренда нерегулярних працівників;

вводяться учнівські, строкові та інші гнучкі форми трудових договорів;

трудові книжки переводяться в цифрову форму.

Раніше Милованов детальніше розповів про реформу у сфері зайнятості.

Джерело: Тимофій Милованов