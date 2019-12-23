Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні – Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни будуть у новому законопроекті про працю.
Новий законопроект передбачає виплату компенсації у разі звільнення за ініціативою роботодавця.
– За новим законодавством, у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попереднього співробітництва з працівником. А ще – працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов’язкового відпрацювання двох тижнів, – написав Мілованов.
Читайте: Трудові книжки не заборонять: як вони працюватимуть в електронному вигляді
Також законопроект вводить такі нововведення:
- дозволяє вагітним жінкам, інвалідам, пенсіонерам працювати дистанційно з дому за гнучким графіком;
- безстрокові договори дозволять фіксувати суму штрафу або компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця;
- з’явиться можливість домовлятися про гнучкий графік роботи та пропорційну оплату праці;
- випробувальний термін дозволить позбутися від небажаних для роботодавців категорій професій;
- зберігає пільги для бійців АТО/ООС, вагітних жінок, працівників у декреті (до 3 років), осіб з обмеженими можливостями та неповнолітніх;
- профспілки будуть регулюватися новим окремим законом;
- вводить поняття нефіксованого робочого часу, завдяки чому буде легалізована оренда нерегулярних працівників;
- вводяться учнівські, строкові та інші гнучкі форми трудових договорів;
- трудові книжки переводяться в цифрову форму.
Раніше Милованов детальніше розповів про реформу у сфері зайнятості.
Джерело: Тимофій Милованов