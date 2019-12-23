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Факты / Украина / Общество

SkyUp запускает новый рейс в Лиссабон и Тирану – цены

Авиакомпания SkyUp Airlines начинает продажу билетов на рейсы из Киева в Лиссабон и Тирану.

SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания).

– 23 декабря 2019 на сайте украинского авиаперевозчика SkyUp Airlines открывается продажа билетов на рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия), – говорится в сообщении SkyUp Airlines.

С 29 марта также запустят рейс в Лиссабон: по понедельникам и пятницам.

Стоимость билета без багажа – от 2 772 грн.

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Рейсы в Тирану будут выполнять с 30 мая 2020 каждую субботу, а с 8 июня будут добавлены рейсы по понедельникам и средам.

Стоимость билета без багажа – от 2 307 грн.

Ранее украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила прямые регулярные рейсы из Львова в израильский город Тель-Авив.

Источник: SkyUp Airlines

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