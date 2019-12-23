SkyUp запускає новий рейс до Лісабона та Тирани – ціни

Авіакомпанія SkyUp Airlines розпочинає продаж квитків на рейси із Києва до Лісабона та Тирани.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на рейси із Києва до Лісабона (Португалія) та Тирани (Албанія).

– 23 грудня 2019 року на сайті українського авіаперевізника SkyUp Airlines відкривається продаж квитків на рейси з Києва до Тирани (Албанія) та Лісабона (Португалія), – йдеться у повідомленні SkyUp Airlines.

З 29 березня також запустять рейс до Лісабона: щопонеділка та щоп’ятниці.

Вартість квитка без багажу – від 2 772 грн.

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Рейси до Тирани виконуватимуть з 30 травня 2020 року щосуботи, а з 8 червня будуть додані рейси щопонеділка та щосереди.

Вартість квитка без багажу – від 2 307 грн.

Раніше українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила прямі регулярні рейси зі Львова до ізраїльського міста Тель-Авів.

Джерело: SkyUp Airlines