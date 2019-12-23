Временно поверенным в делах США в Украине станет Кристина Квин

Вместо Уильяма Тейлора временно поверенным в делах США в Украине станет дипломат Кристина Квин.

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин будет временно поверенным в делах США.

Она пробудет на этом посту в течение нескольких месяцев, пока кандидатуру нового посла не подадут на рассмотрение в Сенате.

Американская дипломат была временно поверенным в делах США в Украине с 28 мая 2019 по 18 июня 2019 года.

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Квин имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже, и степень магистра стратегических исследований Военного колледжа армии США.

Работала торговым директором Миссии США при ЕС, затем заместителем советника по вопросам окружающей среды, науки, техники и здравоохранения в посольстве США в Москве, директором по вопросам ЕС, Украины и Беларуси в Совете нацбезопасности при Администрации президента в Вашингтоне, экономическим советником в Лондоне.

С 2013 по 2016 год была экономическим советником в посольстве США в Таиланде.

Напомним, 19 декабря 2019 года Владимир Ельченко назначен послом Украины в Соединенных Штатах Америки.