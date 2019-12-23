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Факти / Україна / Політика

Тимчасово повіреним у справах США в Україні стане Крістіна Квін

Замість Вільяма Тейлора тимчасово повіреним у справах США в Україні стане дипломат Крістіна Квін.

Тимчасово повіреним у справах США в Україні стане Крістіна Квін

Заступниця глави місії США в Україні Крістіна Квін буде тимчасово повіреною у справах США.

Вона пробуде на цій посаді протягом декількох місяців, поки кандидатуру нового посла не подадуть на розгляд у Сенаті.

Американська дипломат була тимчасово повіреною у справах США в Україні з 28 травня 2019 по 18 червня 2019 року.

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Квін має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Воєнного коледжу армії США.

Працювала торговим директором Місії США при ЄС, потім – заступницею радника з питань навколишнього середовища, науки, техніки та охорони здоров’я у Посольстві США в Москві, директоркою з питань ЄС, України та Білорусі в Раді нацбезпеки при Адміністрації президента у Вашингтоні, економічною радницею у Лондоні.

З 2013 до 2016 року була економічним радником у Посольстві США в Таїланді.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Володимира Єльченка призначили послом України в Сполучених Штатах Америки.

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