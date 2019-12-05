Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой пятилетний программы по международному развитию USAID при поддержке гражданского общества.

Уильям Тейлор отметил, что для программы, которая предусмотрена для развития гражданского общества, выделили $10 млн.

По его словам, исполнителем программы является Украинская организация Единство в консорциуме с Украинским центром независимых политических исследований и Центром демократии и верховенства права.

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Уильям Тейлор во время Форума развития гражданского общества также напомнил о важности расследования нападений на активистов в Украине.

– Мы все знаем о вызовах, об угрозах для активистов и атаках на них. Это, конечно, недопустимо, все должно быть расследовано и прекращено, – отметил Тейлор.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что готов выделить Украине $250 млн военной помощи.