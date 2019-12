Обложка Time з Владимиром Зеленским появится в номере журнала, который выйдет 16 декабря.

В авторитетном американском журнале Time вышла главная статья, посвященная президенту Украины.

В связи с этим фотография Владимира Зеленского украсит обложку выпуска, который выйдет 16 декабря.

Статья The Man in the Middle (Человек посередине. – Ред.) рассказывает о Зеленском, который “оказался между Путиным и Трампом”.

С одной стороны украинский лидер стал жертвой превышения полномочий президентом США Дональдом Трампом, которому теперь грозит импичмент, с другой стороны его ожидает столкновение с президентом РФ Владимиром Путиным ради мира на Донбассе, пишут авторы статьи.

Напомним, Путина на обложке Time изобразили возвышающимся над земным шаром, на котором установлены метки в форме красных звезд.